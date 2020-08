Liesberg BL Kindergarten auf giftigem Boden gebaut

In Liesberg BL gibt es Streit um den Kindergarten: Bürger blockieren die Aufstockung des Gebäudes, weil der Arsengehalt des umliegenden Bodens für Kinder gefährlich sein kann.

Seit 2018 ist bekannt, dass das krebserregende Schwermetall in Liesberg und Umgebung natürlich und in erhöhter Konzentration vorkommt. Berno Meier und Raimund Steiner gehen gegen das Baubegehren vor, weil das Projekt keine Sanierung des vergifteten Areals vorsehe.

Der Kindergarten der Gemeinde Liesberg BL soll aufgestockt werden. Gleichzeitig ist klar, dass der Boden stark mit Arsen belastet ist. Weil die Gemeinde mit der Erweiterung des Kindergartens an dessen Standort festhält, haben nun zwei Einwohner Einsprache erhoben.

In der Gemeinde Liesberg BL gibt es Streit um die Aufstockung des Kindergartens. Der Boden in Liesberg ist stark mit Arsen belastet. Weil die Gemeinde mit der Erweiterung des Kindergartens am Standort festhält, haben nun zwei Einwohner – Berno Meier und Raimund Steiner – Einsprache erhoben, wie der Blick berichtet.