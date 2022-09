Schönheitsideale bei Kindern: Fünfjährige Kinder empfinden schlanke Menschen als glücklicher

Kinder verbinden bereits im Alter von fünf Jahren Schlanksein mit Glück, so die Ergebnisse einer in der Zeitschrift «BMC Pediatrics» veröffentlichten Studie . Mit ihrer Studie wollen die Forschenden die Wahrnehmung von Schönheitsidealen bei Kindern untersuchen und herausfinden, ob Kinder eine bestimmte Figur mit Glück assoziieren. Dafür wurden 680 Vorschulkindern im Alter von fünf Jahren eine Tabelle mit drei Zeichnungen von männlichen und drei Zeichnungen von weiblichen Silhouetten gezeigt.

Die Silhouetten waren entweder schlank, normalgewichtig oder mehrgewichtig. Die Kinder sollten wählen, welche der Silhouette am besten zu bestimmten Beschreibungen passt. Insbesondere sollten sie auswählen, wer am hübschesten, am klügsten, am glücklichsten und am nettesten ist, sowie wer das meiste Geld verdient und an einem coolen Ort arbeitet.