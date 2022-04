Pratteln BL: Kindergarten komplett zerstört, Polizei sucht Brandstifter

Als die Feuerwehr eintraf, hatten die Flammen schon auf das Hauptgebäude übergegriffen. Am Ostersonntag kurz nach 1.45 Uhr wurde diese alarmiert, dass in Pratteln an der Hexmattstrasse ein Holzschopf neben einem Kindergarten in Brand stehen würde. In der Folge griff das Feuer auf das Hauptgebäude über. Obwohl die Feuerwehr rasch anrückte, konnte sie nicht mehr verhindern, dass der Kindergarten komplett zerstört wurde.