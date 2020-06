Aktualisiert vor 1h

Niederdorf BL

Kindergartenkind im Baselbiet an Covid-19 erkrankt

Bei einem Kind, das einen Kindergarten in Niederdorf BL besucht, ist Covid-19 nachgewiesen worden. Das Kind zeigte keine Symptome, ist nun aber in Isolation. Alle Kinder der Klasse und vier Lehrpersonen sind in Quarantäne.

von Steve Last

Ein Kind in der Baselbieter Gemeinde Niederdorf ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Wikimedia/Dietrich Michael Weidmann Der Bub wurde zusammen mit seiner Familie getestet, weil sie in den anstehenden Sommerferien in ein Land reisen wollten, das dies verlangt. Es sei ein Zufallsbefund gewesen, heisst es seitens des Krisenstabs. (Symbolbild) Keystone Der Fünfjährige hat keine Symptome, befindet sich aber in Isolation. Seine Klasse und vier Lehrpersonen sind in einer zehntägigen Quarantäne. Drei der Kinder leiden unter leichten Beschwerden und werden untersucht. (Symbolbild) Keystone

Ein Kindergartenkind in Niederdorf BL wurde positiv auf Covid-19 getestet. Dies teilte der Kantonale Krisenstab am Freitagnachmittag mit. Das Kind habe keine Symptome gezeigt, sei aber nun in Isolation. Alle Kinder der Klasse sowie vier Lehrpersonen seien nun in einer zehntägigen Quarantäne, wie es weiter heisst. Gemäss Schulleitung leiden drei Kinder unter leichten Beschwerden und werden sich untersuchen lassen.

Der fünfjährige Bub sei getestet worden, weil seine Familie in den Sommerferien in ein Land reisen wollte, das dies erfordert. Dies sagt Andrea Bürki vom Krisenstab auf Anfrage von 20 Minuten. Es habe sich um einen Zufallsbefund gehandelt. Wo sich das Kind ansteckte und ob die Eltern infiziert sind, ist bisher unbekannt.«Die Eltern haben die Schule am Freitag informiert», sagt Bürki.

Wie die Schulleitung auf ihrer Website schreibt, seien vorsichtshalber auch die Kinder der ersten Klasse nach Hause geschickt worden. Die anderen Klassen seien nicht betroffen. Die betroffenen Familien seien in direktem Kontakt mit dem Kantonsarzt. Auf den Betrieb der Schule und des Kindergartens dürfte dies vorerst keine Auswirkungen haben, da der Freitag der letzte Schultag vor den Sommerferien war.