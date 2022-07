Griechenland : Kinderkrankenhaus evakuiert wegen heftigen Waldbränden in Athen

In Athen brennt es weiter. Die Flammen drangen in bewohntes Gebiet ein und zerstörten zahlreiche Häuser. Sieben Ortschaften und ein Kinderkrankenhaus wurden evakuiert.

Im Nordosten Athens hat es am Mittwoch weiter gebrannt. Die Flammen drangen in bewohntes Gebiet ein und zerstörten zahlreiche Häuser. Drei Feuerwehrleute und neun Einwohner sind Berichten des staatlichen Rundfunks zufolge leicht verletzt und mit Atemwegsbeschwerden in Krankenhäuser gebracht worden. Sieben Ortschaften und ein Kinderkrankenhaus wurden evakuiert.