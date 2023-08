Kinderleiche aus der Donau – Flussgutachten soll Tatzeitpunkt klären

Im Mai 2022 entdeckte ein Kanufahrer in der Donau eine Kinderleiche, eingewickelt in einen Plastiksack. Die Polizei tappt bei der Identität des Buben noch vollkommen im Dunkeln.

1 / 4 Eine der wenigen Nadeln im Heuhaufen: Die Gesichtsrekonstruktion zeigt, wie der Bub ausgesehen haben dürfte. Polizei Bayern Der Bub war zwischen drei und sieben Jahre alt, circa 110 cm gross und etwa 15 Kilo schwer. Er hatte blaue Augen, helle Haut und dunkelblondes bis braunes Haar. Polizei Bayern Mit dieser Terassenplatte wurde der Plastiksack mit der Leiche im Fluss versenkt. Polizei Bayern

Darum gehts Auch nach über einem Jahr ist die Identität der in der Donau gefundenen Kinderleiche ungeklärt.

Die Polizei hofft darauf, aus einem in Auftrag gegebenen Flussgutachten neue Erkenntnisse zu gewinnen.

Dass niemand den Bub vermisst, erschwert die Ermittlungsarbeiten zusätzlich.

Der Schock war gross, als im Mai 2022 ein Kanufahrer im bayerischen Teil der Donau eine Kinderleiche entdeckte. Im deutschen Grossmehring, rund 180 Kilometer stromaufwärts von Passau und der österreichischen Grenze, trieb der unbekannte Bub in einen Plastiksack eingewickelt im Wasser. Da der Kanufahrer Richter war, wurde er beim Fund des Pakets stutzig: Es sei sehr sorgfältig verpackt gewesen, er habe an Fleischreste gedacht. Laut Informationen des «Spiegel» wäre der Bub, wenn der Mann ihn nicht gefunden hätte, im Rechenbecken vor der nächsten Staustufe gelandet und dann wie Müll entsorgt worden.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt seit dem Fund der Leiche auf Hochtouren – trotzdem ist auch nach über einem Jahr der Nachforschungen völlig unklar, um wen es sich bei dem gefundenen Bub handelt. Eines der wenigen Dinge, die man bisher mit Sicherheit bestimmen kann, ist der Typ des Steins, mit dem das Kind beschwert worden ist: eine Terrassenplatte der Marke Diephaus, die man im Baumarkt kaufen kann. Dass der Bub doch am Ende an die Oberfläche gespült worden ist, liegt an den Faulgasen, die dem Paket mehr Auftrieb verliehen, als der Stein wog.

Gutachten soll neue Erkenntnisse liefern

Das Herausforderndste an dem Fall ist, dass sich bisher niemand bei der Polizei gemeldet hat, der den Bub vermisst. Denn dann wäre seine Identität viel leichter zu bestimmen, man könnte im Umfeld ermitteln, sein Leben vor der mutmasslichen Ermordung rekonstruieren – all das geht in diesem Fall nicht. Es lässt sich nicht einmal sagen, wie alt er zum Zeitpunkt des Todes gewesen ist – denn die Leiche befand sich beim Auffinden bereits in einem Zustand starker Verwesung. Zwischen drei und sieben Jahren heisst es, dunkelblonde bis braune Haare soll er gehabt haben, 15 Kilogramm schwer soll er gewesen sein.

Auch das Gesicht war beim Fund nur noch schwerlich zu erkennen, eine darauf spezialisierte Gerichtsmedizinerin fertigte im Nachhinein eine Rekonstruktion des Schädels an, aus der wiederum so etwas wie ein Phantombild erstellt wurde. Auch sonst versucht man bei der Polizei, in alle Richtungen zu ermitteln: So soll beispielsweise ein Flussgutachten die genaue Fliessgeschwindigkeit, Temperatur und den Sauerstoffgehalt des Wassers ermitteln, um daraus Rückschlüsse auf den Tatzeitpunkt zu gewinnen. Ausserdem hat man mit der TV-Sendung «Aktenzeichen XY» nochmals zahlreiche Hinweise in der Bevölkerung gesammelt, die derzeit ausgewertet werden. Die Ermittlungen beschränken sich mittlerweile nicht nur auf Deutschland, sondern wurden auf ganz Europa, die USA, Asien und Afrika ausgeweitet.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, ein Kind verloren? Hier findest du Hilfe : Kindsverlust.ch, Beratung bei Kindstod vor, während und nach Geburt Himmelskind.ch, für Akuthilfe und Trauerbegleitung SIDS, nach p lötzlichem Kindstod Verein Regenbogen Schweiz, Hilf e für trauernde Familien Mein-Sternenkind.ch, für betroffene Väter , Familien, Angehörige Lifewith.ch, für b etroffene Geschwister Appella, Telef on- und Onlineberatung bei früher Fehlgeburt Pro Pallium, Trauergespräche und Trauertreffen Seelsorge.net, Ang ebot der reformierten und katholischen Kirche n Muslimische Seelsorge, Tel. 0 43 205 21 29 Jüdische Fürsorge, info@vsjf.ch Verein Familientrauerbegleitung.ch