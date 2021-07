Von Zulg mitgerissen : Kinderleiche in Wohlensee gefunden – ist es der vermisste 9-Jährige?

Seit 15 Tagen wird ein Bub gesucht, der beim Versuch einen Ball aus der Zulg zu fischen in den Fluss fiel. Nun wurde am Freitagabend eine Leiche aus dem Wohlensee geborgen. Die Kapo geht davon aus, dass es sich um den vermissten Buben handelt.

Die Kantonspolizei Bern geht davon aus, dass es sich um den 9-Jährigen handeln dürfte, der am 30. Juni in den Fluss Zulg gefallen war.

Beim Wholensee wurde am Freitagabend eine leblose Person aus dem Wasser geborgen.

Am Freitag, 25. Juni, wurde ein 9-jähriger Bub in Steffisburg von der Strömung der Zulg erfasst. Er hatte versucht, einen Ball aus dem Wasser zu fischen. Trotz grossangelegter Suche – die Familie konnte über einen Social Media Post etliche private Helferinnen und Helfer aktivieren – konnte der Junge nicht gefunden werden.

Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, wurde am Freitagabend eine Leiche im Wohlensee bei Bern geborgen. «Es dürfte sich dabei um das Kind handeln, welches Ende Juni in die Zulg gefallen ist», sagt Kapo-Sprecherin Jolanda Egger. Die Polizei hat für den Nachmittag weitere Informationen in Aussicht gestellt.