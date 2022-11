Adliger Britischer Mörder soll sich in Australien verstecken

Vor genau 48 Jahren, am 7. November 1974, ermordete Lord Lucan in London das Kindermädchen seiner Familie. Am Tag danach verschwand der britische Adlige. Freunde behaupteten, er sei von einer Fähre in den Ärmelkanal gesprungen. Sein Körper wurde nie gefunden. Ein halbes Jahrhundert später sagt Hassan Ugail, Informatik-Professor an der Universität Bradford, dass der Mann noch lebt.