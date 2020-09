Der Mann reichte Beschwerde beim Regierungsstatthalter ein. Während der letzten 15 Jahre, in denen er als Taxi-, Kleinbus- und Schulbusfahrer gearbeitet habe, habe er sich nie etwas zu Schulden kommen lassen. Die Befürchtung, er könnte sich im Taxi an Kindern vergehen, sei unbegründet und werde in den Akten nicht untermauert. Mit der Beschwerde blitzte er ab.