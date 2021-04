Botschaft unterzeichnet : Kinderschützer laufen Sturm gegen Kinderversion von Instagram

Facebooks Chef Mark Zuckerberg ist in einer von rund hundert Gruppen und Einzelpersonen unterzeichneten Botschaft aufgefordert worden, auf ein Kinder-Instagram zu verzichten.

In einem offenen Brief haben Kinderschützer aus der ganzen Welt den Facebook-Chef Mark Zuckerberg aufgefordert, seine Pläne für eine Kinderversion der Online-Plattform Instagram aufzugeben. Rund hundert Gruppen und Einzelpersonen unterzeichneten die am Donnerstag veröffentlichte Botschaft, darunter auch die Organisation «Campaign for a Commercial-free Childhood» (CCFC).