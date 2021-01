592 Verdachtsfälle von Kindsmisshandlung beim Kinderspital Zürich – so viel wie noch nie in einem Jahr.

So viel wie noch nie: Beim Kinderspital Zürich verzeichnete man im vergangenen Jahr 592 Verdachtsfälle von Kindsmisshandlung. In 397 Fällen bestätigte sich die Misshandlung, wie es am Donnerstag in einer Mitteilung des Universitäts-Kinderspitals heisst. Nur bei 27 Kindern stellte sich im Verlauf der Untersuchung heraus, dass die Symptome medizinisch erklärbar waren und keine Misshandlung vorlag. Bestehen blieb der Verdacht bei 168 Kindern.