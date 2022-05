Trauer in den USA : Kinderstar Kailia Posey ist im Alter von 16 Jahren gestorben

Man kannte sie vor allem als das grinsende Mädchen aus der Reality-Show «Toddlers &Tiaras». Nur wenige Tage nach ihrem 16. Geburtstag kam Kailia Posey nun tragisch ums Leben.

Laut einem US-Portal kam Posey in einem Autounfall in Las Vegas ums Leben.

Kailia Posey, die weltweiten Ruhm mit der Reality-Show «Toddlers &Tiaras» erlangte, ist im Alter von 16 Jahren gestorben. Dies gab ihre Mutter auf Facebook bekannt. «Ich habe keine Worte», schrieb Marcy Posey Gatterman in ihrem Eintrag. Kailia werde «für immer mein Baby» bleiben. Wie das Portal «Page Six» berichtet, soll die Jugendliche an den Folgen eines Autounfalls in Las Vegas gestorben sein. Offiziell ist dies noch nicht bestätigt.