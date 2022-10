Schweiz: Kinderveranstaltung gestört – Neonazis melden sich mit Video auf Instagram

Die «Junge Tat» störte letztes Wochenende eine Vorlesung von Dragqueens für Kinder im Zürcher Tanzhaus. Dabei zündeten Vermummte Rauchfackeln an und riefen Parolen mit einem Megafon.

Die Junge Tat störte letztes Wochenende eine Vorlesestunde von Dragqueens für Kinder im Zürcher Tanzhaus. Dabei entrollten vermummte Mitglieder ein Transparent mit der Aufschrift «Familie statt Gender-Ideologie», zündeten Rauchfackeln an und riefen Parolen mit einem Megafon. In einem Statement verurteilte das Tanzhaus die Aktion und gab an, Strafanzeige eingereicht zu haben.