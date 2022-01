Seedorf UR : Kinderwagen mit Baby rollt in die Reuss – Frau springt hinterher

In Seedorf UR spielten sich am Freitag dramatische Szenen ab. Ein Kinderwagen samt Baby rollte in die Reuss. Eine beherztes Eingreifen einer Frau verhinderte Schlimmeres.

Das Unglück ereignete sich in Seedorf UR. Der Kinderwagen rollte unbemerkt in die Reuss. (Symbolbild) Glücklicherweise bemerkte eine Bekannte der Familie die Tragödie. (Symbolbild)

Darum gehts Am Freitag rollte ein Kinderwagen mit Baby in die Reuss.

Eine Frau konnte mit einem Sprung in das kalte Wasser das Baby retten.

Das Baby und die Frau mussten in den Spital gebrachten werden.

Am Freitag war eine Frau mit einem drei Monate alten Baby in einem Kinderwagen auf dem Reussdamm in Seedorf am Spazieren. Gemäss den ersten Ermittlungen stellte sie den Kinderwagen im Bereich Wyerallmend kurz ab. Anschliessend rollte der Kinderwagen unbeobachtet vom Damm in die Reuss.

Retterin griff unverzüglich ein

Dort wurde das Kleinkind durch das Wasser aus dem umgekippten Kinderwagen befördert und von der Strömung mitgetragen. Als eine Bekannte der Familie des Kindes den Vorgang bemerkte, rannte sie dem Kind unverzüglich nach, sprang in die Reuss und konnte dieses aus dem Fluss bergen. Eine zufällig vorbeifahrende Automobilistin fuhr die Frau und das verletzte Kind ins Kantonsspital Uri, wo eine medizinische Erstversorgung erfolgte.

Das Baby wurde anschliessend mit einem Helikopter der Alpine Air Ambulance in ein ausserkantonales Spital geflogen. Beim Bergungsvorgang zog sich die am Unfall beteiligte Frau leichte Verletzungen zu.

