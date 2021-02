Die 42-Jährige und der 49-Jährige stehen am Dienstag vor dem Bezirksgericht Zürich.

Eine Ex-Mitarbeiterin eines Zürcher Betreibungsamts hat laut Anklageschrift sexuelle Übergriffe an einem knapp vierjährigen Mädchen auf ihrem Handy gespeichert.

Harte Pornografie, Amtsgeheimnisverletzung und Sachbeschädigung – das wird einer Schweizerin (42) aus Zürich vorgeworfen. Bis zu ihrer Verhaftung arbeitete sie als Sachbearbeiterin am Betreibungsamt in Zürich-Wipkingen. Laut Anklageschrift waren auf ihrem Handy mehrere Videos gespeichert, die sexuelle Übergriffe auf ein knapp vierjähriges Mädchen zeigen.

Der mutmassliche Täter ist der Ex-Partner der Frau, der auch wegen sexueller Handlungen mit einem Kind angeklagt ist. Der 49-jährige IV-Rentner habe das Mädchen und dessen Zwillingsbruder aus der Nachbarschaft jeweils gehütet. Dabei soll es zu sexuellen Übergriffen gekommen sein, die er teilweise mit seinem Handy festgehalten habe. Die Aufnahmen zeigen laut der Anklage, wie er sich am Mädchen im Intimbereich vergeht. Einen Teil habe er seiner damaligen Freundin gesandt. Laut «Blick» soll sie ihm einmal geantwortet haben: «Geilo. Hast du Öl benutzt?»

Zug in Schaffhausen besprayt

Weitere Dateien auf dem Handy der Frau zeigen laut Anklage Sex mit Tieren und verbotene Gewaltszenen. Zudem soll sie Einwohnerdaten weitergeleitet haben. Die Anklage wirft ihr weiter vor, ihren damaligen Freund und einen weiteren Kollegen im November 2018 nach Schaffhausen gefahren zu haben. Dort sollen die beiden Männer einen abgestellten Zug besprayt haben. Für die 42-Jährige fordert der Staatsanwalt eine bedingte Freiheitsstrafe von 14 Monaten. Wie viel er für den Mann verlangt, wird am Prozess am Bezirksgericht Zürich am Dienstag bekannt.