Vater von Ben Stiller

«King of Queens»-Star Jerry Stiller ist tot

Ben Stiller trauert um seinen Vater. Der «Seinfeld»- und «King of Queens»-Schauspieler Jerry Stiller ist im Alter von 92 Jahren gestorben.

Die Rolle des lauten Senioren in «The King of Queens» gehört zu Stillers berühmtesten. In der Sitcom lebte er im Keller seiner Tochter Carrie (Leah Remini) und seines Schwiegersohns Doug (Kevin James).

Ben Stiller (Mitte), Jerry Stiller (rechts von Ben) und «King of Queens»-Star Kevin James (rechts von Jerry) 2012 an einem Basketballspiel.

In den 1990er Jahren kam Stillers Karriere mit der Serie «Seinfeld» in Schwung. Für die Rolle als Frank Constanza wurde er gar für einen Emmy nominiert. Nach dem «Seinfeld»-Ende verkörperte er Doug Hefernans (Kevin James) Schwiegervater Arthur Spooner in der Erfolgs-Sitcom «The King of Queens».

Stiller hinterlässt zwei erwachsene Kinder: Ben und Amy Stiller (58), beide hatten Gastrollen in «The King of Queens». Seine Frau Anne Meara starb bereits 2015 im Alter von 85 Jahren. Auch sie war in «The King of Queens» zu sehen und die beiden traten in den 1960er Jahren als Comedy-Duo Stiller and Meara auf.