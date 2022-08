Kurz vor Mega-Tour in Nordamerika kullern bei Kings Elliot die Tränen

Für Kings Elliot geht es diese Woche in die USA und nach Kanada. Die Sängerin aus Altendorf SZ wird als Support Act mit US-Rapper Macklemore (38) und der US-Band Imagine Dragons auf der «Mercury World Tour» durch die grössten Arenen und Stadien Nordamerikas touren. Obwohl dies ein Grund zur Freude wäre, zeigt sich die 28-Jährige nur wenige Stunden vor der Abreise mit Tränen in den Augen auf Instagram.

«Ich habe noch zwei Tage, bevor ich in ein Flugzeug nach Salt Lake City steige und die nordamerikanische Stadiontour mit Imagine Dragons und Macklemore starte», schreibt Kings Elliot zu einem Video, das sie am Sonntag auf der Social-Media-Plattform veröffentlichte. In dem Clip liegt die Musikerin auf ihrer Couch, während ihr Tränen über die Wangen kullern und sie ihren Hasen Loppy streichelt. Doch was ist passiert?