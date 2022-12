Xgimi Horizon Pro: Kino für zu Hause im Test

Der Xgimi Horizon Pro bietet eine Auflösung in 4K an.

Das helle 4K-Bild des Beamers konnte in unserem Test überzeugen.

Xgimi – wie bitte? Vielen wird der Name des chinesischen Herstellers nichts sagen. Gegründet wurde Xgimi im Jahr 2013. Die Marke hat vor allem Laser-TVs und Projektoren im Angebot. 20 Minuten konnte ein Modell des Herstellers, den 4K-Beamer Horizon Pro, ausgiebig testen.

Schon beim Auspacken wird klar, dass es sich bei dem Stück nicht um einen herkömmlichen Beamer handelt. Stecken viele der Projektoren nämlich in einem weissen Plastikgehäuse, kommt der Horizon Pro im edlen Metalllook daher. Kurz: Es ist ein Beamer, den man in der Stube nicht verstecken muss.

Beamer mit Android-TV

Schaltet man dann das Gerät ein, so ist das Set-up bubieinfach. Am schnellsten geht es, wenn man das Teil direkt mit seinem Android-Handy einrichtet. Denn der Beamer hat Android-TV vorinstalliert. Man benötigt also nicht zwingend eine externe Box.