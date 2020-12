Beat Bossert hat das Kino Cinebar in Willisau 1999 von seinem Vater übernommen und leitet es seither mit viel Leidenschaft.

Seit 1947 besteht das Kino Cinebar in Willisau, es ist das letzte Landkino im Kanton Luzern und wird heute von Beat Bossert geführt, der das Kino 1999 von seinem Vater übernommen hat. Die temporäre Schliessung in folge der Corona-Pandemie und gesunkene Besucherzahlen ha ben den 56-Jä hr igen in eine finanzielle Bredouille gebracht : Er hatte die Ausgaben der letzten Monate mit seinen Ersparnissen gedeckt. Trotzdem drohte nun eine Schliessung des Kinos.