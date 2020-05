Kinos drängen auf Lockerung der Zweimeterregel

Kommentar erfassen

Im Pathe( mall of Switzerland) sind die Säle schon oft in normalen Zeiten so leer, dass sich dort definitiv keiner mehr ansteckt...

Hört doch mal auf zu jammern Zwei Meter Abstand ist nur in der Schweiz , genau so wie keine Masken Pflicht in geschlossenen Räumen..... In allen andern Ländern ist der Abstand zwischen 1-1 1/5 Meter und in den Räumen so wie Restaurants, Geschäfte, genau so wenn der Abstand nicht Einhaltbar ist usw. Masken Pflicht..... Wenn ihr schon Vergleich dann richtig.