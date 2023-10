«Early Birds»: Es ist Silvana Synovias erste Hauptrolle

«Early Birds» spielt unter anderem an der Zürcher Langstrasse

Eine Partynacht im Winter an der Zürcher Langstrasse läuft völlig aus dem Ruder, als sich bei einem Kokaindeal alle Beteiligten gegenseitig töten. Annika (Nilam Farooq) steht plötzlich mit einer riesigen Menge Bargeld und Kokain da und möchte es behalten, doch dafür muss sie sich mit der rebellischen Caro verbünden, die von Basler Newcomerin Silvana Synovia gespielt wird. Verfolgt von Drogenbossen und einem kokainsüchtigen Polizisten (Anatole Taubman) fliehen Annika und Caro quer durch die Schweiz in die Berge.

Wer ist Silvana Synovia?

Es ist Silvana Synovias erste grosse Rolle : Die Baselbieterin spielt Caro, die rebellische, toughe, junge Mutter, die mit Annika flieht. Zu Beginn habe es sie irritiert, dass Caro Schweizerdeutsch spricht und Annika Hochdeutsch, erzählt sie im Interview mit 20 Minuten. Im Casting habe sie ihren Teil Nilam Farooq teilweise übersetzen müssen, während der Dreharbeiten habe es aber keine Probleme mehr gegeben. «Wir zeigen in Early Birds eine ganz andere Seite der Schweiz und ich glaube, so einen Schweizer Film hat es bisher noch nicht gegeben», erzählt Silvana.

Es gebe Parallelen zwischen ihr und der Figur: «Caro hat eine harte Schale und einen weichen Kern, ist hilfsbereit und für die Leute da, die sie liebt», sagt sie. «Wenn ich merke, dass ich verarscht werde, kann ich durchaus eklig werden», fügt sie an, in Anlehnung an ein Ereignis zwischen Annika und Caro im Film.