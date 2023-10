In «Je verrai toujours vos Visages» gehts um restaurative Justiz

Darum gehts Der neue Film von Jeanne Herry «All eure Gesichter» erscheint heute in den Kinos.

Es geht um restaurative Justiz.

Drei Täter treffen auf drei Opfer und diese führen Gespräche über die Taten und deren Folgen.

Film «All eure Gesichter»

Drei Männer, die wegen Hausfriedensbruch, Raubüberfällen und Diebstählen verurteilt wurden, drei Opfer von solchen Gewaltdelikten, aber auch ein Opfer von sexueller Gewalt in der Familie, nehmen an Massnahmen der restaurativen Justiz teil. Auf ihrem Weg gibt es Wut und Hoffnung, Schweigen und Auseinandersetzungen, Bündnisse und Zerwürfnisse, Einsichten und wiedergefundenes Vertrauen. Und am Ende des Weges steht manchmal die Wiedergutmachung.

Was bedeutet «restaurative Justiz» genau?

Seit 2014 bietet die restaurative Justiz in Frankreich Opfern und Tätern die Möglichkeit, in einem sicheren Umfeld unter der Aufsicht von Fachleuten und Freiwilligen miteinander zu sprechen. Ziel dieser Justizform ist es, alle Beteiligten - Tatbegehende, Opfer und die Gesellschaft - zu stärken und offene Fragen zu beantworten, um weitere Verbrechen zu verhindern.

Es geht dabei nicht darum, etwas zu reparieren, sondern Sicherheit, Würde, Vertrauen und Verantwortung wiederherzustellen, heisst es auf der Website des Schweizer Forums für Restaurative Justiz. Fehlverhalten solle akzeptiert werden, es solle respektvoll zugehört werden und es brauche eine Wiedergutmachung von Seiten der Täterinnen und Tätern.

Eine Moderation durch eine Fachperson soll den ehrlichen Austausch unterstützen und eine sichere und respektvolle Umgebung garantieren. Der Film «All eure Gesichter» zeigt Einblicke in ein solches Verfahren und stellt die dazugehörigen Gefühle stark dar.



Die Liste der Länder, in denen restaurative Justiz durchgeführt wird, ist kurz. Als erstes Land hat Kanada diese Justizform eingeführt, Neuseeland folgt darauf. Dort basieren die Programme auf der Māori-Tradition der Konfliktlösung. Aber auch in Australien, Norwegen, in Grossbritannien, den USA und Südafrika gibt es Programme im Rahmen der restaurativen Justiz.



Stand in der Schweiz

In Belgien wie in Frankreich gehört die restaurative Justiz zum Standardverfahren. Hierzulande befindet sich ein solcher Vorstoss im Postulat, also zur Prüfung überwiesen an den Bundesrat, eingereicht durch Lisa Mazzone (Grüne).



Claudia Christen hat das Schweizer Forum für Restaurative Justiz gegründet und führt Pilotprojekte in der Strafanstalt Lenzburg durch. Gegenüber der Aargauer Zeitung sagt sie: «Im Ausland gibt es Studien, die zeigen, dass die Rückfallquote von Tätern sinkt. Von der Opferseite kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen, dass die Begegnungen mit Tätern viel bringen, was auch Studien bestätigen.»