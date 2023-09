Neuer Film: Am Anfang stand der erschütternde Brief eines Vaters

Der neue Film der spanischen Regisseurin Estibaliz Urresola Solaguren hat an der Berlinale einen Rekord gebrochen: Die neunjährige Hauptdarstellerin Sofía Otero hat als jüngste Person jemals den Silbernen Bären gewonnen. Sofia spielt in «20’000 Arten von Bienen» Cocó, deren innere Welt die Familie aufrüttelt. Sie möchte nicht mehr mit ihrem männlichen Geburtsnamen Aitor angesprochen werden.

Im Baskenland, wo der Film spielt, ereignete sich im Jahr 2018 ein Vorfall, der die Regisseurin erschütterte, wie sie 20 Minuten erzählt. Ein 16-jähriger Junge, der trans war, beging Suizid – weil er monatelang auf die benötigte Hormonbehandlung warten musste. Der Fall schlug hohe Wellen in den Medien, Zeitungen veröffentlichten einen emotionalen Brief des Vaters an seinen Sohn.

Den Brief las Estibaliz Urresola Solaguren und suchte den Verband «Naizen» auf, der sich für trans Kinder und Jugendliche und deren Familien einsetzt. Dort lernte sie Familien näher kennen und hörte ihren Geschichten zu. «Ich lernte, wie mächtig Liebe sein kann und dass man den noch so schwierigen Weg gehen will, wenn man jemanden liebt», erzählt sie 20 Minuten. «Oft heisst es, die Familie habe das Kind in die Transition gedrängt», führt die Regisseurin aus, «aber warum sollte man den schwierigsten Weg überhaupt gehen, bürokratische Hürden auf sich nehmen und freiwillig mit Stigmatisierung konfrontiert werden wollen, wenn das Kind nicht wirklich leidet?»