Kinostart September: Der Wahnsinn begann mit einem fliegenden Aschenbecher

Die Handlung

John (Aaron Moorhead), ein kürzlich geschiedener ehemaliger Mathelehrer, lebt schon lange in Los Angeles und ist nicht beeindruckt über die herumstreunenden Kojoten oder die Waldbrände. Er freundet sich schnell mit seinem neuen Nachbarn Levi (Justin Benson) an. Der Barkeeper mit zweifelhafter Vergangenheit ist in eine Bruchbude gezogen: Eine Tür lässt sich nicht schliessen, die Decke tropft und an der Wand eines Schrankes stehen merkwürdige Kritzeleien. Sie rauchen gerne zusammen und philosophieren in Levis karger Wohnung über das Leben. Während genau so einem Abend beginnt Levis Aschenbecher plötzlich zu schweben, die beiden sind fasziniert. Sie filmen alles und beschliessen, eine Doku daraus zu produzieren. Sie gehen dem Übernatürlichen auf die Spur und geraten so immer tiefer in einen gefährlichen Strudel absurder Verschwörungstheorien und seltsamer Phänomene. Plötzlich sehen sie einer Welt ins Auge, die voller Vorzeichen und Symbole eines nahenden Endes ist.