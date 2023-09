«Sage Homme», «My big fat greek Wedding 3» – jetzt im Kino

Ein französischer Film zeigt uns die ungeschönte Welt der Gesundheitsbranche, in einem indischen Action-Thriller gehen wir auf Abenteuer – das und mehr startet diese Woche in den Kinos.

Darum gehts Wir stellen dir die Kinohighlights dieser Woche vor.

Eine Initiationsgeschichte kommt in die Kinos und zeigt einen realistischen Einblick ins Gesundheitswesen.

Bei einer bekannten Filmreihe ist ein neuer Teil erschienen – es wird griechisch.

«Sage Homme»

Der 19-jährige Léopold Beyé (Melvin Boomer) lebt mit seinem Vater (Steve Tientcheu) und seinen drei Brüdern in einem Pariser Vorort. Er hat sich für das Medizinstudium beworben, besteht jedoch die Aufnahmeprüfung nicht. Um irgendwann Arzt werden zu können, beschliesst er, vorerst die Hebammenschule zu absolvieren – seine Familie weiss weder von der nicht bestandenen Prüfung noch von seinem Vorhaben.

So beginnt er ohne Motivation am Universitätsklinikum. Unter den Hebammen muss er sich auf das ausschliesslich weibliche Milieu einlassen, gleich am Anfang seines neuen Jobs stört er sich an der Farbe seines Kasaks – er ist rosa und Léopold möchte einen blauen. Die sind jedoch für die Ärztinnen und Ärzte reserviert. Anfangs überzeugt ihn der Beruf nicht, doch im Lauf der Zeit lernt er, die mit dem Hebammenberuf einhergehenden Klischees zu überwinden. Das klappt auch mithilfe der leidenschaftlichen, zeitweise ruppigen Chefin der Hebammen, Nathalie Martini (Karin Viard).

Kritiken schreiben, die Tragikomödie sei voller schöner Werte, was sie aber nicht zu einem glatten Film mache. Man erfährt viel über den Beruf der Hebammen, weshalb die Berufsbezeichnung auch für Männer gilt und man sieht sogar eine echte Geburt. Das Stück erspare den Zuschauenden nichts, die guten, die schlechten und die schlimmsten Aspekte der Gesundheitsbranche werden ungeschönt dargestellt.

«My Big Fat Greek Wedding - Familientreffen»

Nach einer siebenjährigen Pause erscheint der dritte Film über die turbulente griechische Familie Portokalos. Im ersten Teil, der 2002 erschienen ist, lernen sich Toula (Nia Vardalos) und Ian (John Corbett) kennen und lieben. Ian musste sich an die griechische Kultur und Toulas Grossfamilie gewöhnen und das Paar überwand einige Hürden, um die «grosse, fette, griechische Hochzeit» stattfinden zu lassen. Im zweiten Teil geht die Familiengeschichte von Toula und Ian weiter – mittlerweile haben sie eine Tochter, Paris.

Nun, im dritten Teil, geht es zurück in die Familiengeschichte: Gus, Toulas Vater, ist verstorben. Sein letzter Wunsch war, dass sich die Familie an ihre Wurzeln erinnert. So fliegt die ganze Truppe nach Griechenland und erlebt auf ihrer Reise so einiges. Die Protagonisten erleben viel Liebe, Irrungen und Wirrungen – wie man es sich aus den ersten beiden Teilen gewöhnt ist.

«Jawan»

Der indische Action-Thriller erzählt die emotionale Reise von Raj Vardhan Thakur (Shah Rukh Khan), der auf einem persönlichen Rachefeldzug ist: Er hat vor Jahren ein Versprechen abgegeben, das er jetzt einlösen will. So zieht er gegen einen Feind ins Feld, um das Unrecht in der Gesellschaft wiedergutzumachen. Auf seiner Reise trifft er auf eine erfahrene Offizierin, die in seinen Kampf verwickelt wird, doch ihre Emotionen gewinnen die Überhand und Rajs Vergangenheit holt ihn ein. Um die Herausforderungen zu meistern und die Harmonie in der Welt wiederherzustellen, wird er alle Feuerkraft und Intelligenz brauchen, die er aufbringen kann.

