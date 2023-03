Sevelen: Kioskfrau muss Kunden durch Seitentür bedienen

Seit vergangenen August arbeitet die 57-jährige Spanierin in Sevelen. Sie hat den Kiosk gemietet und führt das Geschäft alleine. Seit über einer Woche funktioniert der Rollladen des Kiosks nicht mehr. Dieser geht nicht mehr hoch und zwingt die Kioskbetreiberin, die Kunden von der Seitentür aus zu bedienen. «Ich bediene die Kunden nicht gerne durch die kleine Tür.» Die Kunden können so das Sortiment nicht richtig sehen. Da es keine Verbindungstür im Kiosk gibt, bleibt ihr der Zugang zum zweiten Teil des Kiosks verwehrt.

Kunden laufen am Kiosk vorbei

«Die Leute sehen den geschlossenen Rollladen und denken, der Kiosk ist zu », so die 57-Jährige. Die Frau sitzt auf einem Stuhl neben dem Kiosk, um die Kundschaft auf den Laden aufmerksam zu machen. Mithilfe einer Kundin hat sie Schilder aufgestellt, in der Hoffnung, die Leute würden nicht mehr vorbeilaufen. Ihre Versuche waren jedoch erfolglos, kaum jemand kommt etwas einkaufen: «Ich bin durchsichtig», so die Spanierin.

Kioskbetreiberin steckt in der Klemme

Die Kioskbetreiberin schreibt grosse Verluste. Auf die Frage, ob die SBB der Mieterin finanziell entgegenkomme, halten sich die SBB bedeckt. Nur so viel: «Mit unseren Mieterinnen und Mietern pflegen wir einen regelmässigen Austausch, so auch in Sevelen. Partnerschaftliche Lösungen suchen und finden wir in diesem Rahmen.» Die Rollladenproblematik sei bekannt. Noch am Tag der ersten Meldung seien Modell und die Masse des 25 Jahre alten Rolltores aufgenommen worden. «Da die Lieferfristen zurzeit sehr lang sind, wird so schnell wie möglich eine provisorische Lösung umgesetzt.» Wie lange der Kiosk noch lahmgelegt ist, kann nicht gesagt werden. Die Kioskbetreiberin erhofft sich zeitnah eine Lösung, um wieder normal arbeiten zu können.