Zürich - Kioskverkäufer (26) klaut Zigaretten im Wert von 1,2 Millionen Franken

Am Donnerstag stand ein 26-jähriger Mann vor dem Bezirksgericht Zürich.

Insgesamt 14’089 Zigarettenstangen hat ein 26-jährige r Verkäufer laut Anklageschrift letztes Jahr in einem Zeitr a um von fast drei Monaten a us den Anlieferungs- und Lagerräumen eines Kiosks im Zürcher Hauptbahnhof entwendet und verkauft. Der Wert der gestohlenen Ware: knapp 1, 2 Millionen Franken. Am Donnerstag stand der Beschuldigte vor dem Zürcher Bezirksgerich t.