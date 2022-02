Für Molotowcocktails : «Kippt den Wodka weg und schickt die leeren Flaschen in die Ukraine»

Als Reaktion auf den russischen Einmarsch in der Ukraine haben Geschäfte in den USA eigene Sanktionen beschlossen. Vor allem russischer Wodka soll boykottiert werden.

Verschiedene Bars und Geschäfte in den USA, die Alkohol verkaufen, scheinen ihren ganz eigenen Weg gefunden zu haben, gegen die russische Invasion in der Ukraine zu protestieren. So sagt beispielsweise Bob Quay, der Besitzer einer Bar in Michigan, zu ABC News: «Als ich gesehen habe, dass Russland in die Ukraine eingefallen ist, habe ich mich gefragt, was ich tun kann. Und so entschied ich mich, meine eigenen Sanktionen zu treffen.» Er entfernte eine russische Wodkamarke aus seinen Regalen und preist jetzt dagegen eine aus der Ukraine an. Dazu habe er ein Schild aufgehängt, auf dem steht: «Unterstützt die Ukraine.»