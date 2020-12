Der Bundesrat zeigte sich am Dienstag entschlossen, die Corona-Massnahmen am Freitag zu verschärfen. Nach der Kritik aus den Kantonen stellt sich die Frage, ob der Bundesrat seinen Plan anpasst oder fallen lässt.

Sperrstunde und 5-Personen-Regel

Widerstand aus den Kantonen

Nicht alle Kantone haben ihre Position öffentlich gemacht. Doch zahlreiche Kantone fühlen sich vom Bundesrat übergangen. In einer gemeinsamen Mitteilung schlagen fünf Westschweizer Kantone und Bern diverse Änderungen vor. So lehnen sie die Schliessung der Restaurants ab 19 Uhr ab und wollen höchstens die Bars schliessen. Auch zusätzliche Einschränkungen am Sonntag lehnen sie ab. Kinos oder Theater sollen bis zu 50 Personen empfangen dürfen. Weitere Kantone wie der Aargau oder Uri schlagen Abschwächungen vor. Der Aargau etwa will Treffen bis zu 10 Personen zwischen Weihnachten und Neujahr zulassen.