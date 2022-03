Singen (D) - Kirche nahe Schweizer Grenze brennt komplett nieder

Das Gebäude stand bereits in Vollbrand.

Etwa 120 Feuerwehrleute waren laut BRK News von Sonntag auf Montag in Singen, nahe der Schweizer Grenze im Einsatz. Eine Friedenskirche stand in Flammen und wurde komplett zerstört.

Wie der «Südkurier» berichtet, habe die Feuerwehr das Gebäude selbst nicht mehr retten können. Allerdings habe man verhindern können, dass umliegende Häuser in Mitleidenschaft gezogen werden. Wie die Polizei in der Nacht mitteilte, hätten sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen in der Kirche befunden.