Theologe : Kirchen-Kritiker Hans Küng ist tot

Der bekannte und streitbare Priester Hans Küng ist im Alter von 93 Jahren verstorben. Er galt als Kritiker der katholischen Kirche.

Der in Sursee geborene Priester Hans Küng ist am Dienstag im Alter von 93 Jahren gestorben.

Der bekannte Kirchenkritiker und Theologe Hans Küng ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 93 Jahren, wie die von ihm gegründete Stiftung Weltethos in Tübingen mitteilte. «Mit Hans Küng verlieren wir den charismatischen und menschlich beeindruckenden Gründer der Stiftung und einen visionären Vordenker für eine gerechtere und friedlichere Welt», erklärte Stiftungspräsident Eberhard Stilz.

Küng wurde 1928 im schweizerischen Sursee geboren und studierte Philosophie und Theologie an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom. 1954 wurde er zum Priester geweiht. Danach studierte und promovierte er in Paris. Ab 1960 lehrte Küng an der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Tübingen.