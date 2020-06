Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz

Kirchenpräsident Locher hatte Beziehung zu Ratskollegin

Bei der Synode der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz kamen weitere Aspekte zu den Turbulenzen in der Chefetage zu Tage.

Die Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz (EKS) hat sich am Montag in Bern zu ihrer ersten Synode getroffen. Wichtigstes Traktandum war die aktuelle Situation im Rat der EKS nach zwei überraschenden Rücktritten.

Juristische Interventionen

Die GPK legte den Synodalen ausserdem einen Untersuchungsbericht vor, der die Arbeit des Rates und die Geschehnisse um den Präsidenten beleuchtet. Die Synode nahm den Bericht der GPK laut der Mitteilung «zur Kenntnis». Die Synode setzte aber – wie bereits angekündigt – eine nichtständige Kommission ein. Diese leite die internen und externen Untersuchungen. «Die externe Anwaltskanzlei Rudin Cantieni erstattet der nichtständigen Kommission Bericht und untersteht deren Anordnungen», hiess es diesbezüglich. Für Rückfragen zur Bedeutung all dieser Angaben stand die EKS allerdings der Nachrichtenagentur Keystone-SDA in der Nacht nicht zur Verfügung.

Überraschender Rücktritt als Auslöser

Vier Kantonalkirchen verlangten in der Folge am 8. Mai in einer Interpellation an die EKS Transparenz und eine Klärung der Vorgänge.