Kirchgemeinde Tobel TG – Kirchgänger wählen Pfarrer ab – dieser weigert sich, abzutreten

Kirchgänger der Katholischen Kirchgemeinde Tobel TG haben am Sonntag den lokalen Pfarrer abgewählt.

Seit dem ersten Januar gilt in diversen Thurgauer Kirchgemeinden eine neue Verordnung: Leitende Personen der Katholischen Kirche müssen sich alle vier Jahre zur Wiederwahl aufstellen. Dazu gehört auch der Pfarrer. Am vergangenen Sonntag war dies im Kanton Thurgau zum ersten Mal der Fall. Und es kam direkt zum Knall: Die Katholische Kirchgemeinde Tobel TG will ihren Pfarrer nicht mehr. Wie die «Thurgauer Zeitung» (Bezahlartikel) schreibt, gehören unter anderem Affeltrangen, Märwil, Zezikon, Braunau, Kaltbrunnen und Tägerschen zur Kirchgemeinde Tobel.