Kirchturm in Sargans schlägt nach Blitzeinschlag zeitverschoben

Momentan schlägt die Glocke im Kirchturm der katholischen Kirche in Sargans SG zur falschen Zeit.

Zurzeit ertönen die Glockenschläge in Sargans nicht synchron miteinander. Der Glockenschlag aus der katholischen Kirche erklingt nämlich zeitverschoben. «Der Glockenturm hat momentan ein Eigenleben», sagt Kirchenpräsident Beat Raschle zu 20 Minuten. Bis zu 15 Minuten beträgt jeweils der Unterschied zu den anderen Kirchen.

Grund dafür ist ein Blitzeinschlag, der sich Mitte August während eines Gewitters ereignete. Dies berichtet «Der Sarganserländer» . «Durch den Blitz wurden mehrere Steuerungsgeräte, unter anderem für die Glocken, beschädigt», erklärt Raschle. Da es sich im Kirchturm um eine in die Jahre gekommene Technik handelt, muss die Anlage nun ersetzt werden. «Die ganze Technik muss jetzt ausgewechselt werden.» Früher oder später wäre es sowieso an der Zeit gewesen, die Anlage zu modernisieren.

Teure Reparatur

Wegen der extensiven Reparaturen muss für die Wiederherstellung tief in die Tasche gegriffen werden. Bis zu 50’000 Franken soll die Reparatur kosten. «Das ist eine relativ teure Sache», so Raschle. So muss beispielsweise die Fernsteuerung der Glocken neu installiert werden. Diese soll nun über das Internet übertragen werden.