Die Kirschensaison in der Schweiz beginnt - 7 Fakten über die gesunde Frucht

Die Erdbeer-Saison hat bereits begonnen, nun sind auch endlich die ersten Kirschen reif und bringen nach den kalten Monaten Abwechslung in den Speiseplan. Ob rot, gelb oder fast schwarz: Kirschen sind nährstoffreiche und gesunde Sommerfrüchte, die reich an Ballaststoffen, Vitamin C und Anthocyanen sind. Doch über die Steinfrucht gibts noch viel mehr zu wissen, als dass sie gesund und vielseitig zubereitbar sind: Sieben Fakten, die du bestimmt noch nicht kanntest.

Kirschen wachsen sehr schnell

Unter allen Baumfrüchten wachsen Kirschen am schnellsten: Zwischen dem Erblühen der B äume und der Ernte liegen nur etwa 60 bis 75 Tage . Die Erntezeit für Schweizer Kirschen beginnt normalerweise im Juni, in guten Jahr e n e twas früher , und reicht bis Anfang August. Aufgrund der zahlreichen Frostnächte im April mussten sich die Kirschenliebhaberinnen und -l iebhaber dieses Jahr etwas gedulden: D ie Natur ist um rund zwei Wochen i n Verzug , die S aison beginnt erst jetzt .

Kirschen lassen sich in die Unterarten Sauer- und Süsskirschen kategorisieren, die sich vor allem im Geschmack unterscheiden: Wie der Name vermuten lässt, enthält die Sauerkirsche mehr Fruchtsäure und verleiht Gekochtem und Gebackenem intensiveren Geschmack, die Süsskirsche eignet sich aufgrund ihres eher milderen Aromas zum rohen Verzehr.

Kirschen helfen beim Einschlafen

Kirschen kosten bis zu 24’000 Franken

Kirschen lindern Muskelkater

Kirschen wurden nach einer Stadt benannt

Kultivierte Kirschen waren ursprünglich in der Gegend rund um das Schwarze Meer angesiedelt. Die Römer brachten die Steinfrucht dann aus der Hafenstadt Kerasos – heute heisst sie Giresun und liegt in der Türkei – über die Alpen bis nach Rom und benannten sie Cerasum. Von dort aus verbreitete sich die Frucht auf der ganzen Welt. Die Bezeichnungen Cherry (englisch), Cerise (französisch) oder Cereza (spanisch) rühren allesamt vom lateinischen Begriff. Ab dem 15. Jahrhundert wurde im deutschsprachigen Gebiet von Kirsche gesprochen.

Kirschen wirken schmerzlindernd

Bereits der Verzehr von 20 Sauerkirschen soll gemäss einer Studie der Michigan State University so stark wirken wie ein bis zwei Tabletten Aspirin. Der Hauptautor der Studie, Muralee G. Nair, meint gar, dass die tägliche Einnahme von Kirschen Schmerzen in Zusammenhang mit Entzündungen, Arthritis und Gicht lindern könne. Für diesen Effekt verantwortlich sollen die in den Frücht e n e nthalten en Anthocyane sein, d ie d en Kirschen die rote Farbe verleih en . Diese sollen aber nicht nur schmerzlindernd wirken, sondern auch einen antioxidativen Schutz bieten, der mit den Effekten von Vitamin C und E vergleichbar ist.