Kirschessigfliege: Diese asiatische Wespe soll den Schweizer Wein beschützen

Die invasive Kirschessigfliege richtet in Obst- und Weinbau seit Jahren schwere Schäden an. Mit zwei Versuchen will der Bund nun herausfinden, ob die Schlupfwespe ein effektiver Gegenspieler sein könnte.

1 / 6 Diese kleine Fliege bereitet Schweizer Obstbauern seit Jahren Kopfzerbrechen. imago/Panthermedia Denn die Kirschessigfliege legt ihre Larven in gesunden, unbeschädigten Früchten und Beeren. imago/Steve Bauerschmidt Anschliessend fressen sich die Tiere heraus und verursachen so grosse Schäden für Winzer und Kernobst-Landwirte. imago/Steve Bauerschmidt

Darum gehts Die Kirschessigfliege bedroht zunehmend die Ernte von Steinobst- und Weinbauern.

Der invasive Schädling kommt aus Asien und hat in der Schweiz keine natürlichen Feinde.

Nun soll ihm ein Widersacher aus der Heimat an den Kragen gehen.

Eigentlich ist die Kirschessigfliege in Ostasien zu Hause – seit 2008 macht sich der invasive Schädling aber auch in Nordamerika und Europa breit. In der Schweiz, wo sie noch keine effizienten, natürlichen Feinde hat, wurde sie 2011 erstmals nachgewiesen. Hier legen ihre Weibchen als einzige Fruchtfliegen-Art die Eier in unbeschädigte, reifende Früchte. Dadurch entstehen vor allem bei Beeren-, Steinobst- und Weinbauern grosse finanzielle Verluste.

Um diese Verluste einzudämmen, setzen das Kompetenzzentrum des Bundes für landwirtschaftliche Forschung Agroscope und das internationale Zentrum für Landwirtschaft CABI nun auf ein anderes Insekt: Die asiatische Schlupfwespe soll den Kirschessigfliegen den Garaus machen.

Wespen werden im Jura und Tessin ausgesetzt

Die Forscherinnen und Forscher setzen in der laufenden Woche an ausgewählten Standorten in den Kantonen Jura und Tessin 800 bis 1000 ausgewachsene Schlupfwespen in unmittelbarer Nähe zu Früchten aus, die von der Kirschessigfliege befallen sind. Die Schlupfwespen sollen ihren eigenen Nachwuchs in den Larven der Kirschessigfliegen legen. Wenn alles nach Plan läuft, sterben diese anschliessend ab.

Nach der Freisetzung soll das Gebiet intensiv überwacht und untersucht werden, ob sich die Schlupfwespe in der Schweiz ansiedeln kann. So könne mittel- bis langfristig ein natürliches Gleichgewicht gegen die Kirschessigfliege erreicht werden, damit sie sich nicht weiterhin ungehindert vermehren kann.

USA und Frankreich haben bereits Schlupfwespen ausgesetzt

Anders als bei früheren Aktionen, bei denen Insekten zur Bekämpfung von invasiven Arten eingesetzt wurden, kommt die Schlupfwespe in der Schweiz bisher noch gar nicht vor. Es ist somit der erste gebietsfremde Nützling, der seit dem Inkrafttreten der Freisetzungsverordnung von 2008 in der Schweiz für die biologische Schädlingsbekämpfung freigesetzt wird. Gleiches wurde in den letzten drei Jahren bereits in Italien und den USA und diese Woche in Frankreich gemacht. Erste Resultate aus diesen Ländern stimmen optimistisch, heisst es seitens des Bundesrates.