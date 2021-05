Konzert-Verschiebung - Kiss züngeln neu im Juli 2022 im Zürcher Hallenstadion

Dieses Foto entstand 2019 auf der Kiss-Abschiedstour, die sich dann aber – Plot-Twist (natürlich nicht, sowas ist ja beinahe schon die Regel in der Rock’n’Roll-Manege) – doch keine war. Nun soll das New Yorker Quartett allerdings wirklich (yeah, right, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht …) zum allerletzten Mal um die Welt touren und wir nehmen dies mal wieder zum Anlass, die vier Kern-Mitglieder ohne ihre ikonische Kriegsbemalung zu zeigen.