Mit seinen Kunstwerken sorgt Wetz immer wieder für Irritation, Aufsehen und Staunen. Zum Beispiel liess er einmal in Uffikon LU einen grossen Tempel errichten, der aussah wie die Akropolis in Athen. Der Tempel war illegal, da ohne Baubewilligung und wurde später abgerissen. Oder Wetz verkaufte einmal Urin in Einmachgläsern in einer Filiale von Otto’s in Sursee, für 18.90 Franken. Und vor allem führt er seit zehn Jahren im ehemaligen Landessender in Beromünster das KKLB (Kunst und Kultur im Landessender Beromünster). Für sein Schaffen im KKLB wird er unter anderem von Firmen unterstützt. Und diese Unterstützung nutzte Wetz nun für sein aktuellstes Projekt: Er vergab am Mittwoch in Luzern vor dem KKL den «Schweizerischer Landespreis für Kulturförderung».