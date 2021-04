«Die Unterschiede im Angebot und in der Finanzierung von Kita-Plätzen für Kinder mit Behinderungen sind enorm.» So lautet das Urteil von Alex Fischer von der Behindertenorganisation Procap in der «NZZ am Sonntag». Gemäss einer Studie von Procap fehle es in der Schweiz an Angeboten in Tagesstätten für behinderte Kinder. Und jene, die es gebe, kämen den Eltern teuer zu stehen, da behinderungsbedingte Zusatzkosten oft selbst gezahlt werden müssten.