Einem ehemaligen Kita-Betreuer werden mehrfache sexuelle Handlungen mit Kindern zur Last gelegt. Der Deutsche arbeitete in einer Kinderkrippe in Allschwil BL. Am 6. Dezember 2019 wurde der Mann verhaftet.

Nachdem er am 6. Dezember 2019 bei einer «Grenzüberschreitung im sexuellen Bereich» von einer Arbeitskollegin in der Globegarden Kindertagesstätte an der Steinbühlallee in Allschwil beobachtet wurde, klickten noch gleichtags die Handschellen. Seither befindet sich der heute 36-Jährige in Haft und hat inzwischen schon den vorzeitigen Strafvollzug angetreten. Nun liegt die Anklage gegen den ehemaligen Kita-Betreuer vor, wie die «Basler Zeitung» (Bezahlartikel) berichtet.