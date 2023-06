Bern: Kita-Betreuerinnen und Verkäufer müssen auf Apéro verzichten

Gemäss Markus Gsteiger, Leiter Kaufleute an der WKS KV Bildung, spielen die Kosten bei einer solchen Feier eine grosse Rolle. Ein angemessener Apéro koste pro Person etwa 30 bis 40 Franken. Bei insgesamt 2500 Personen summierten sich die Kosten auf eine beträchtliche Summe. Daher sei es nicht möglich, eine Verpflegung anzubieten. (Symbolbild)

Auf den traditionellen Apéro nach der Diplomfeier müssen nächste Woche Tausende junge Menschen in Bern verzichten. Zäzilia Venetz (23), zukünftige Fachfrau Betreuung, ist eine der Betroffenen. Sie empfindet den Entscheid exemplarisch als Geringschätzung ihrer Arbeit und des Betreuungsberufs im Allgemeinen. «Die Sparmassnahmen beginnen beim fehlenden Buffet an der Diplomfeier und hören bei den fehlenden Ressourcen für die Betreuung auf», sagt sie zur «Berner Zeitung» . Grund für den gestrichenen Apéro sind die Kosten.

Hohe Kosten machen Apéros den Garaus

Nicht nur Betreuerinnen und Betreuer sind betroffen. Während in Zürich Detailhandelsfachleute mit einem reichhaltigen Apéro geehrt werden, gibt es für die Berner Berufskollegen und deren Angehörige im Kursaal nichts zu knabbern. Selbst bei der grössten Berufsgruppe, den Kaufleuten, gibt es bei den Diplomfeiern in Bern weder Getränke noch Häppchen. «Die Apérofrage wurde bei uns kaum je gestellt», sagt Markus Gsteiger, Leiter Kaufleute an der WKS KV Bildung, zur «Berner Zeitung».