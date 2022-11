Kita-Praktikanten solle nicht mehr Kinder allein betreuen

Der Personaletat in Kindertagesstätten erfüllt heute die in der Literatur empfohlenen Vorgaben nicht.

Die Personalnot in Kindertagesstätten ist teilweise gross. Das hat zum Beispiel Auswirkungen auf die Öffnungszeiten. Und es hat zur Folge, dass nicht ausgebildete Betreuungspersonen, also Lernende und Praktikanten, mehr Verantwortung für Kinder übernehmen müssen, als zumutbar wäre.

Die Sozial- und die Erziehungsdirektoren publizierten am Donnerstagmorgen ihre Empfehlungen zur Qualität und Finanzierung von Kindertagesstätten in einem 30-seitigen Papier. Unter anderem wollen die Kantone, dass neben Eltern auch Bund, Kantone und Gemeinden die Kitas finanzieren. Zu prüfen sei, inwiefern auch die Wirtschaft verpflichtet werden könne. Heute beteiligt sich der Bund nur im Rahmen der Anschubfinanzierung an den Kitas, künftig soll er einen höheren Anteil der Kosten tragen. Eine Gesetzesvorlage dazu ist derzeit im Parlament in Arbeit.