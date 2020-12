In einem Artikel im Onlinemagazin «Republik» haben ehemalige Mitarbeiterinnen schwere Vorwürfe gegen die Kinderkrippen-Kette Globegarden erhoben. (Symbolbild)

Kindertagesstätten werden in der Schweiz regelmässig kontrolliert. Diese Kontrollen werden in den meisten Fällen angekündigt. Auf den Präsenzlisten der Kitas wird aufgeführt, wie viele Betreuungspersonen und Kinder an jedem Tag anwesend waren. Je nach Kanton dürfen auf eine Betreuerin nicht mehr als fünf bis sieben Kinder kommen.