Die Plattform, die Kitas und Eltern zusammenbringen will, äusserte sich unter anderem kritisch zur Maskenpflicht.

Hatte keine Freude an den Beiträgen von Kitaclub.ch auf Facebook: Franziska Roth (SP).

Desinfektionsmittel in einer Kita.

«Die Stadt Zürich spinnt», schrieb die Krippenplattform Kitaclub.ch in einem Facebook-Beitrag Anfang September. Anlass war, dass Zürich eine Maskenpflicht an Schulen einführte. In den sozialen Netzwerken teilte die Online-Plattform zudem wiederholt Beiträge, die sich kritisch mit den Corona-Massnahmen von Bund und Kantonen auseinandersetzten. Und sie gründete auf Telegram eine Gruppe für Kitas zum Thema Corona.