Freiwillige Spende

CO₂-Abgabe für Handys

Bereits am Montag hat die Swisscom einen neuen Service lanciert: Der Telecom-Konzern testet eine CO₂-Kompensation – ähnlich wie es etwa Reiseunternehmen und Onlinehändler anbieten. Wer ein Handy kauft, kann freiwillig 5 Franken zusätzlich zahlen, die der Schweizer Klimaorganisation South Pole zugutekommen. Vorerst handelt es sich bei der Klimaabgabe um ein Pilotprojekt, das lediglich in vier Swisscom-Shops angeboten wird: Biel, Solothurn, Winterthur und Zürich Füsslistrasse. Man teste die Akzeptanz und das Interesse am Thema, sagt Swisscom-Sprecherin Annina Merk zu 20 Minuten.