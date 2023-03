Sparpaket: Keller-Sutter will bei Kitas, Bahn, Arbeitslose und AHV sparen

Weniger Beiträge an die ALV

Der Bundesbeitrag an die Arbeitslosenversicherung soll – befristet auf fünf Jahre – um 250 Millionen pro Jahr gekürzt werden. Die ausserordentlichen Bundesbeiträge von insgesamt 16 Milliarden während der Covid-Pandemie haben laut Bundesrat dazu beigetragen, dass sich die ALV in diesen Jahren trotz starken Ausbaus der Kurzarbeitsentschädigungen nicht verschulden musste. Deshalb soll die ALV vorübergehend einen Beitrag an die Entlastung des Bundeshaushalts leisten. Eine Ventilklausel sorgt dafür, dass die ALV bei einer starken Zunahme der Arbeitslosigkeit aufgrund der Kürzung nicht in eine finanzielle Schieflage gerät.