Kitesurfer-Unfall am Urnersee - Kitesurfer leblos im Wasser gefunden und reanimiert

Am Sonntagmittag wurde im Bereich Isleten am Urnersee ein 41-jähriger Kitesurfer leblos im Wasser treibend gefunden, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Uri vom Sonntag heisst. Ein anderer Kiter hatte den Mann entdeckt. Die Chemiewehr Uri, welche sich mit einem Einsatzboot in der Nähe befand, konnte den Mann aus dem Wasser holen und begann die Reanimation. Der Kiter konnte wiederbelebt werden; er wurde in kritischem Zustand in ein ausserkantonales Spital gebracht. Nähere Angaben zum aktuellen Gesundheitszustand konnte die Polizei am Montag nicht machen.