Klaas Heufer-Umlauf wird Auftritt von Barack Obama moderieren

Was Barack Obama im Rahmen seines Auftritts am 29. April im Hallenstadion genau machen wird, ist nicht bekannt. Nun ist aber klar, wer dem Ex-US-Präsidenten dabei zur Seite stehen wird: Es ist Klaas Heufer-Umlauf, vor allem bekannt als die eine Hälfte des Duos Joko & Klaas.

Duo Joko & Klaas mit diversen Erfolgsformaten

Wie der Veranstalter nun bekannt gibt, wird Heufer-Umlauf beim Auftritt in Berlin am 3. Mai, aber auch Ende April im Zürcher Hallenstadion als Moderator fungieren. Klaas Heufer-Umlauf ist einer der populärsten Moderatoren seiner Generation in Deutschland. Seit Anfang der 2000er-Jahre ist Heufer-Umlauf in diversen Fernsehsendungen mit dabei, sei es mit seiner wöchentlichen Sendung «Late Night Berlin», den grossen Samstagabend-Shows zur Primetime oder dem Erfolgsformat «15 Minuten Live»: Zusammen mit seinem Moderationspartner Joko Winterscheidt nutzt Heufer-Umlauf diese 15 Minuten regelmässig, um auf gesellschaftlich relevante Themen aufmerksam zu machen.