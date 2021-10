Schwere Vorwürfe gegen Cuomo : Klage gegen Ex-Gouverneur von New York eingereicht

Zwei Monate nach dem Rücktritt wird Andrew Cuomo wegen sexuellen Vergehens offiziell beschuldigt. Er soll mehrere Frauen belästigt haben, bestreitet aber die Vorwürfe.

Nach seinem Rücktritt wegen Belästigungsvorwürfen ist der frühere New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo nun wegen eines sexuellen Vergehens beschuldigt worden. Beim Stadtgericht von Albany sei eine Klage wegen eines «Sexualverbrechens» eingereicht worden, sagte ein Gerichtssprecher am Donnerstag. Cuomo wird darin beschuldigt, im Dezember 2020 seine Hand in die Bluse des Opfers gesteckt und ihr an die linke Brust gefasst zu haben.