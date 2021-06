Vorfall mit Wahlkampfbus : Klage gegen Trump-Anhänger und Polizei

Der Zwischenfall im US-Bundesstaat Texas ereignete sich im Herbst letzten Jahres. Damals leitete das FBI Untersuchungen ein. Jetzt wird die Angelegenheit vor Gericht gezogen.

Die Klagen sind nun in Texas eingereicht worden.

Bürgerrechtsorganisationen haben Anhänger des früheren US-Präsidenten Donald Trump und die Polizei wegen eines Vorfalls mit einem Wahlkampfbus verklagt. In einer der am Donnerstag eingereichten beiden Klagen wird sieben Fahrern ein «im Voraus geplanter Fahrzeugangriff» auf eine Kolonne des Wahlkampfteams von US-Präsident Joe Biden vorgeworfen.

Auf Videoaufnahmen in sozialen Medien war zu sehen, wie Autos mit Trump-Flaggen am 30. Oktober neben dem Wahlkampfbus auf dem Weg durch San Marcos nach Austin fuhren. Die Trump-Anhänger umzingelten dabei auch den Bus.

Polizei habe Angriff ignoriert

Der damalige Fahrer des Wahlkampfbusses von Biden, Timothy Holloway, sagte bei einer Pressekonferenz, dass er während des Vorfalls versucht habe, sich auf das Fahren zu konzentrieren. Doch habe er um sein Leben gefürchtet. «Mich gab es in der Bürgerrechtsära nicht, aber was in Texas passiert ist, hat sich wie etwas angefühlt, dass damals hätte passieren können», sagte der Schwarze Holloway.